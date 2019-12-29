ضمك يقوي دفاعه بالأرجنتيني فيتور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت إدارة نادي ضمك مساعيها لانتشال الفريق الأول لكرة القدم من وضعه الحالي، وتثبيت أقدامه في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي تأهل إليه للمرة الأولى بداية الموسم الحالي، حيث أعلن النادي أمس رسميا تعاقده مع المدافع الأرجنتيني سيرخيو فيتور (30 عاما) لمدة 6 أشهر، قادما من نادي راسينج كلوب الأرجنتيني على سبيل الإعارة، كأول صفقات الفريق الشتوية بعد أن وصل اللاعب إلى مطار أبها الجمعة الماضي.

ويتذيل ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 7 نقاط فقط بعد مرور 13 جولة من الدوري، حيث إن وضعه الحالي ينبئ بعودته السريعة إلى أحضان دوري الدرجة الأولى، خاصة وأن التعديلات الجديدة التي أقرها اتحاد كرة القدم ألغت ملحق الهبوط، فيما تقرر أن تهبط فرق إلى الدرجة الأولى، بينما يهبط 4 فرق من دوري الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية.