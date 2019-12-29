الجولة الـ13 تنهي معاناة كات مع الأجانب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

تنفس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الهولندي هينك تين كات الصعداء بعد أن أنهى الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين متعادلا على ملعبه بين جماهيره مع الفتح 1-1 بنقص عناصري بلغ 6 لاعبين.

وستتاح أمام كات بعد هذه الجولة فرصة الاستعانة بخدمات الثنائي مارسيلو غروهي وجوناس دي سوزا وكريم الأحمدي في مواجهة الفتح مجددا بدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين الأربعاء المقبل.

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كما سيتمكن من الاستعانة بخدمات المحترفين الجدد حينما يواجه النصر في العاشر من يناير ضمن الجولة الـ14 من الدوري.

إضافة إلى أن المحترف الأرجنتيني ليوناردو جيل، حط أمس رحاله في دبي لإجراء الكشوفات الطبية برفقة وكيل أعماله لاستكمال إجراءات توقيعه الرسمي مع نادي الاتحاد، تمهيدا لتقديمه لوسائل الإعلام والجمهور ثم انخراطه في التدريبات.

وكان الاتحاد واجه الفتح أمس الأول بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بمشاركة ثلاثة أجانب فقط، هم رومارينهو داسيلفا والكسندر بيرجوفيتش وكارلوس فيلانويفا، كما شارك للمرة الأولى خلال الموسم المهاجم عبدالرحمن الغامدي الذي أحرز هدف التعادل، وكذلك الظهير الأيمن مهند الشنقيطي عقب حصوله على الضوء الأخضر للمشاركة من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.