شكرا لقرائتكم التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مباراة المصرى وبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين فريقى المصرى البورسعيدى وبيراميدز، من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الإسكندرية، فى الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة الكونفدرالية، بالتعادل السلبى بين الفريقين، وشهد الشوط ضغط مكثف من كلا الفريقين فى محاولة لإحراز هدف التقدم، وتعرض إيزى إيمكا لاعب الفريق البورسعيدى للإصابة وأضطر إيهاب جلال المدير الفنى لإجراء تبديل بخروجه ونزول إسلام أبو سليمة فى الدقيقة 20 من عمر المباراة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. فى حراسة المرمى أحمد الشناوى، وفى الدفاع عمر جابر وأحمد أيمن منصور وعلى جبر ومحمد حمدى، وفى الوسط عبد الله السعيد ونبيل دونجا وأحمد توفيق وعمر لاعيونى وإسلام عيسى، وفى الهجوم جون أنطوى.

وجاء تشكيل المصري كالتالى.. حراسة المرمي أحمد مسعود، في الدفاع كريم العراقي وأحمد شوشة ومحمود حمد وعمر كمال عبد الواحد، وفي الوسط إيزي أيمكا وسعيدو سنبوري وإسلام عطية وحسن علي ، وفي الهجوم أوستن أموتو ومحمود وادي.

ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط أيضاً ولكن فارق الاهداف لصالح الفريق السماوى بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع بدون نقاط .

خاض المصرى مشوارا حافلا بالانتصارات بالكونفدرالية، حيث حقق فريق المصرى فوزا كبيراً على فريق ماليندي بطل زنجبار بنتيجة 4 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد عمان فى تنزانيا بدور الـ32 من تمهيدى الكونفدرالية الأفريقية، سجل أهداف المصرى محمود وادى فى الدقيقة 27 و41 و50 "هاتريك" وحسن على "هدف" فى الدقيقة 33.

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فى لقاء العودة فاز الفريق البورسعيدى أيضا بنتيجة 3/1 سجل أهداف المصرى أحمد ياسر "هدفين" فى الدقيقة 4 و 54، وأستن اموتو 60 ، بينما سجل هدف الفريق المنافس إبراهيم على بالدقيقة 34 من احداث المباراة .

وفى ذهاب دور الـ 32 مكرر فاز المصرى على كوت دى اور بطل سيشل برباعية نظيفة سجلها أحمد ياسر والفلسطينى محمود وادى والنيجيرى أوستن أموتو واختتم مهرجان الأهداف أحمد جمعة. وفى لقاء العودة فاز أيضا بهدفين دور رد أحرزهما أحمد جمعة.

وبالانتقال إلى دور المجموعات فألتقى المصري مع نواذيبو الموريتاني، ففاز 3/2 ، أحرزها اوستن اموتو "هدفين "، و كريم العراقي هدف.

وفى الجولة الثانية ألتقى مع رينجرز، وتغلب عليه برباعية مقابل هدفين، احرز اهداف الفريق البوسعيدي كل من أوستن اموتو، و احمد ياسر، و مفتاح طقطق، وحسن على.