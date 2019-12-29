شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يقترب من خطف نجم الزمالك 3 مواسم ونصف خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب نجم الزمالك الأسبق مؤيد العجان لاعب الفريق الفكري الأول بنادي الوحدة السوري من الانتقال مجدداً إلى الدوري المصري الممتاز من بوابة فريق الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في صفقة انتقال لتدعيم الجبهة اليسرى للدراويش خلال الفترة المتبقية من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث اقترب اللاعب الدولي الشهير من التعاقد لمدة 3 مواسم ونصف.

وعلم "الخليج 365" أن اللاعب السوري الذي سبق وأن شارك الزمالك في موسمين ماضيين بات قريباً من العودة للدوري المصري الممتاز بعدما أكد المدير الفني للدراويش أدهم السلحدار، حاجته للاعب وتفهم للمستويات الرائعة التي يقدمها حالياً في الدوري السوري ومشاركته المستمرة دولياً مع منتخب بلاده ما يجعله لاعباً قادراً على التألق خاصة وأنه يتمتع بخبرات كبيرة سابقاً في الدوريات العربية المشاركة.

وساهم في قناعة الدراويش بالتعاقد مع اللاعب قدرته على اللعب في مركزي الظهير الأيسر والجناح بالإضافة إلى إشادات همام طارق، المحترف بصفوف الإسماعيلي، بتألق مؤيد العجان عندما كان يلعب في الدوري العراقي الممتاز خلال الفترة التي تواجد بها وهو الأمر الذي جعل مسئولي النادي الإسماعيلي يدركون أهمية تواجد اللاعب في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

ووفقاً لمصدر مطلع داخل النادي الإسماعيلي فإن مجلس الإدارة بقيادة ابراهيم عثمان بدأ التفاوض مع نادي الوحدة للتفاهم بشأن القيمة المالية نظير الاستغناء عن اللاعب، بعدما أكد النجم السوري عدم اشتراطه مالياً على الدراويش للانتقال الى صفوفه خاصة وأنه يعد أحد أشهر الأندية المصرية في المنطقة العربية وقارة أفريقيا.

ويعاني الإسماعيلي خلال الموسم الحالي من تراجع نتائج الفريق محلياً وهو الأمر الذي دفع المدير الفني أدهم السلحدار يحدد احتياجاته خلال فترة الانتقالات الشتوية وعرضها على مجلس ابراهيم عثمان لتوفيرها في ظل حالة من الغضب العارم داخل أروقة عشاق ومحبي الدراويش في كل مكان.

وفاز الإسماعيلي أمام الاتحاد بهدف نظيف في ذهاب دور الثمانية من البطولة العربية للأندية الأبطال التي تحمل اسم الملك محمد السادس ملك المغرب وذلك في المباراة التي اقيمت بالأمس بملعب استاد الإسكندرية وسط حضور جماهيري متوسط من جانب عشاق الناديين الدراويش وزعيم الثغر عقب سلسلة من الإخفاقات التى شهدتها مسيرة الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز.