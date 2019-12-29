مانشستر سيتى يهاجم شيفيلد يونايتد بـ"محرز و أجويرو وسترلينج"

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ويحرس عرين مانشستر سيتي، كلاوديو برافو بدلا من إيدرسون الذي يغيب بسبب الإيقاف بعد طرده أمام ولفرهامبتون في المباراة الماضية.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:المرمى: كلاوديو برافو
الدفاع: كايل ووكر – جارسيا – فيرناندينيو – زينشينكو
الوسط: رودري – بيرناردو سيلفا – كيفين دي بروين
الهجوم: رياض محرز – سيرجيو أجويرو – رحيم سترلينج
ويدخل مانشستر سيتي اللقاء محتلًا المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 38 نقطة، متأخرًا بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر، بينما يتواجد شيفيلد في المركز الثامن برصيد 29 نقطة.
ويخشى مانشستر سيتي تعميق جراحه أمام شيفيلد مفاجآة البريميرليج حتى الآن، بعد أن خسر أمام وولفرهامبتون الجولة الماضية بنتيجة 3-2، ويدرك السيتي أن الهزيمة أو التعادل، قد ينهي آماله نهائيًا في الحفاظ على لقب البريميرليج للموسم الثالث على التوالي.
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