شكرا لقرائتكم الهلال يفوز بجائزة أفضل ناد عربي في "غلوب سوكر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت اللجنة المنظمة لحفل غلوب سوكر فوز نادي الهلال بجائزة أفضل فريق عربي خلال الحدث المقام في دبي الإماراتية.

ويقام الحفل السنوي في نسخته الرابعة عشرة في دبي، والذي استضاف في يومه الأول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وعددا من الشخصيات الرياضية البارزة.

وأعلن في وقت سابق يوم الأحد فوز المغربي عبدالرزاق حمدالله بجائزة أفضل لاعب غربي خلال الحفل نفسه، بعدما استطاع قيادة فريقه إلى لقب الدوري في موسم 2018 – 2019، والحصول على لقب الهداف برقم قياسي. وكان

الهلال توج في 2019 ببطولة دوري أبطال آسيا أماما أوراوا ريد دايموندز الياباني، كما شارك في كأس العالم للأندية وتغلب حينها على الترجي التونسي ليودع البطولة لاحقا أمام مونتيري المكسيكي.