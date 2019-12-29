شكرا لقرائتكم حمدالله يفوز بجائزة أفضل لاعب عربي في حفل "غلوب سوكر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي بجائزة أفضل لاعب عربي في حفل جوائز "سوبر غلوب – كورة" في مدينة دبي الإماراتية يوم الأحد.

وجاء تتويج المهاجم الهداف بعد يوم واحد من نيله لقب هداف العالم 2019 عقب تسجيله 57 هدفاً في العام الجاري رفقة فريقه النصر بمختلف البطولات التي شارك بها.

وانتقل حمدالله إلى النصر صيف 2018 في صفقة انتقال حر، وحقق في الموسم الأول له مع الفريق بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وهداف المسابقة برصيد 34 هدفاً، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في نسخة واحدة من المسابقة عبر التاريخ.

ويتصدر حمدالله هدافي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بنسخته الحالية برصيد عشرة أهداف.