شكرا لقرائتكم الهلال يسعى لاستعادة الانتصارات المحلية أمام العدالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى الهلال لاستعادة الانتصارات المحلية حينما يستضيف العدالة على ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في مباراةٍ مؤجلة من المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفقد الهلال نغمة الانتصارات في آخر ثلاث مباريات في الدوري إذ خسر أمام ضيفه النصر 2-1 وتعادل أمام مضيفه الفتح 3-3 وتعادل أمام مضيفه الحزم 1-1، علماً بأنه خاض بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية خلال تلك الفترة، والتي شهدت توقف المسابقات المحلية نظراً لمشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج 24.

وكان آخر فوزٍ للهلال على ضيفه ضمك بثلاثية نظيفة في المرحلة السابعة من عمر المسابقة وبعدها تراجع مستواه أمام النصر والفتح والحزم.

ويأمل الهلال مطاردة المتصدر النصر الذي ابتعد بفارق 8 نقاط، وهذا ما يجعل فريق العاصمة مطالباً بالفوز في مبارياته المؤجلة الثلاث لاعتلاء الصدارة.

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وتنفس الروماني رزافان لوتشيسكو الصعداء بعد تأكد مشاركة لاعبيه سالم الدوسري والبيروفي آندري كاريليو الغائبين عن مواجهة الحزم الماضية بسبب الإصابة، في حين لن يشارك السوري عمر خربين والبرازيلي كارلوس إدواردو وسلمان الفرج وعبدالله عطيف وحسن كادش بسبب الإصابة.

وفي المقابل ستكون مهمة العدالة صعبة للغاية إذا ما أراد إيقاف مسلسل الخسائر لاسيما وأنه سيلعب أمام بطل آسيا خارج ملعبه.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز السابع برصيد 21 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن الوحدة صاحب المركز الثاني، و8 نقاط عن النصر المتصدر.

ويعيش العدالة أوضاعاً فنية صعبة للغاية حيث يعاني الفريق من سوء النتائج التي لازمه في آخر 8 مباريات له حيث خسر 7 لقاءات وتعادل لقاء، في حين أن آخر فوزٍ له كان في المرحلة الرابعة أمام ضيفه أبها 2-1.

ويدخل العدالة المباراة وهو في وضع حرج حيث يحتل الفريق المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة عن ضمك متذيل الترتيب.