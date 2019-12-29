شكرا لقرائتكم قبل السوبر.. التعاون يقرر إقالة مدربه باولو سيرجيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي التعاون إقالة مدربه البرتغالي باولو سيرجيو من منصبه وتكليف السعودي عبدالله عسيري وذلك قبل بضعة أيام من خوض مباراة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة أمام النصر في جدة.
وتعين سيرجيو (51 عاماً) خلفاً لمواطنه بيدرو إيمانويل الذي حقق مع الفريق كأس الملك الموسم الماضي في أول إنجاز للنادي، كما حل في المركز الثالث بترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان للتعاون.
وقاد سيرجيو التعاون في 13 مباراة دورية خلال الموسم الجاري، خسر فيها أمام الهلال والاتحاد والأهلي والنصر والاتفاق، جامعاً 22 نقطة وضعته في المركز السادس.
وفي كأس الملك، توقفت رحلة دفاع التعاون عن اللقب الذي حققه في مايو الماضي عند ثمن النهائي بعد الخسارة أمام أبها بهدف دون رد.
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