شكرا لقرائتكم لوتشيسكو: كاريو يعيش أفضل أيامه مع الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز على العدالة يوم الاثنين في مواجهتهما المؤجلة رغم صعوبة المباراة أمام فريق يسعى لتحقيق الفوز أيضا.

ويلتقي العدالة مع الهلال يوم الاثنين في لقاء مؤجل من المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين نظراً لمشاركة الهلال في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.

وعن اللاعب البيروفي أندري كاريو قال لوتشيسكو : يمر كاريو بأفضل مستوياته وتواجده أمر مهم للفريق، أما سالم لدوسري فقد تعرض لضغط كبير مع الفريق وإصابته طبيعية بسبب الجهد الذي بذله في الفترة الماضية.

ويحتل الهلال المركز السابع في جدول المسابقة برصيد 21 نقطة من عشر مباريات فيما يأتي العدالة في المركز الخامس عشر برصيد ثماني نقاط من 12 مباراة.