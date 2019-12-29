دورتموند يحصل على خدمات الموهبة الشابة هالاند









اسماء السيد - حصل بوروسيا دورتموند الالماني على خدمات الموهبة الشابة المهاجم النروجي ارلينغ براوت هالاند (19 عاما) من صفوف ار بي سالزبورغ النمسوي بعقد يمتد حتى حزيران/يونيو عام 2024، كما اعلن النادي الاحد.

وكشفت صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار بأن قيمة الصفقة بلغت 20 مليون يورو، مشيرة أن عقد المهاجم الذي يحتل المركز الثاني في صدارة ترتيب هدافي دوري ابطال اوروبا هذا الموسم برصيد ثمانية أهداف، كان يتضمن بندا جزائيا مع سالزبورغ ما يفسر قيمة الانتقال المتدنية.

واكد المدير التنفيذي لدورتموند هانس يواكيم فاتسكه بأن فريقه حصل على الموهبة السكندينافية "على الرغم من عروض عدة من ابرز الاندية الاوروبية".

اما هالاند فقال "دخلت في مفاوضات معمقة مع ادارة النادي والادارة الرياضية وتحديدا مع هانس يواكيم فاتسكه، ميكايل تسورك (المدير الرياضي) ولوسيان فافر (المدرب). منذ البداية، اردت بكل تأكيد الانتقال الى هذا النادي".

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وبات هالاند بعمر الثامنة عشرة و58 يوما ثالث اصغر لاعب يسجل ثلاثية في دوري ابطال اوروبا في مرمى غنك البلجيكي في أيلول/سبتمبر الماضي. ووحدهما النجمان السابقان الانكليزي واين روني والاسباني راوول نجحا في ذلك قبله وفي سن اصغر منه.

كما ان هالاند هو اول لاعب تحت العشرين عاما يسجل في اول خمس مباريات له في دوري الابطال.

ونظرا لتألقه هذا الموسم، حاولت اندية اوروبية عريقة اغراء هالاند بالانضمام اليها بينها مانشستر يونايتد الانكليزي ويوفنتوس الايطالي.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي فان هالاند "سينضم الى الفريق في 3 كانون الثاني/يناير في معسكره التدريبي في ماربيا (اسبانيا)".

ويحتل دورتموند المركز الرابع في الدوري الالماني برصيد 30 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن لايبزيغ المتصدر وكان يبحث عن رأس حربة حقيقي للعب الى جانب او الحلول بدلا من الاسباني باكو ألكاسير الذي اظهر عدم استقرار في المستوى هذا الموسم.