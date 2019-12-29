شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يهنئ "أمح" الدولى بعيد ميلاده : "كل سنه وأنت طيب يا أطيب قلب " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم محمود عبد المنعم كهربا ، لاعب النادى الأهلى ، المشجع الأهلاوى الشهير "أمح الدولى"، وهو أحد مشجعى النادى الأهلى من أصحاب القدرات الخاصة، بعيد ميلاده، ونشر كهربا صورة تجمعه بـ "أمح"، وعلق عليها قائلا "كل سنه وانت طيب يا اطيب قلب فى الدنيا .. بحبك يا صاحبى ".



كهربا وأمح

كهربا ظهر أمس برفقة " أمح " من مدرجات النادى الأهلى في مباراة الأحمر أمما بلاتنيوم ستارز في ثالث جولات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، حيث تفوق الأهلى بنتيجة هدفين مقابل لا شيء أحرزهما وليد سليمان.

وليد سليمان سجل هدفى فوز الأهلى على منافسه بلاتينيوم ،فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دورى الأبطال، و رفع الأهلى رصيده الى النقطة 6 محتلا المركز الثانى خلف النجم الساحلى المتصدر بفارق الاهداف.

وجاء ترتيب مجموعة الأهلى كالتالى النجم الساحلى فى المركز الأول بـ6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثانى والهلال السودانى الحاصدين نفس العدد من النقاط، فيما يقبع بلاتينيوم فى ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.

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وقررالسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلى استئناف التدريبات للفريق الأحمر فى الواحدة ظهر اليوم الأحد على استاد مختار التتش ، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة المقبلة.

ويستعد الأهلى لمواجهة مصر المقاصة يوم الأربعاء المقبل فى إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز حيث يتصدر جدول ترتيب برصيد 24 نقطة ويسجل عدم هزيمة فى البطولة المحلية حتى الآن.

من ناحية أخرى تأكد غياب سعد سمير ، مدافع النادى الأهلى لمدة 8 شهور بسبب اصابته بقطع في ور "إيكيلس"، في مباراة أمس، واضطر سعد سمير لمغادرة ملعب اللقاء فى الدقيقة 12 من الشوط الأول بعد سقوطه فى وسط الملعب دون تدخل من أحد ليحل زميله رامى ربيعة بديلًا له، ومن المقرر أن يجرى سعد عملية جراحية فى وتر أكيليس ومن المتوقع غيابه عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر.