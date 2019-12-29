شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. تفاصيل مفاوضات الإسماعيلى مع الوحدة السورى لضم نجم الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب نجم الزمالك الأسبق مؤيد العجان لاعب الفريق الفكري الأول بنادي الوحدة السوري من الانتقال مجدداً إلى الدوري المصري الممتاز من بوابة فريق الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في صفقة انتقال لتدعيم الجبهة اليسرى للدراويش خلال الفترة المتبقية من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث اقترب اللاعب الدولي الشهير من التعاقد لمدة 3 مواسم ونصف.

وعلم "سوبر كورة" أن اللاعب السوري الذي سبق وأن شارك الزمالك في موسمين ماضيين بات قريباً من العودة للدوري المصري الممتاز بعدما أكد المدير الفني للدراويش أدهم السلحدار، حاجته للاعب وتفهم للمستويات الرائعة التي يقدمها حالياً في الدوري السوري ومشاركته المستمرة دولياً مع منتخب بلاده ما يجعله لاعباً قادراً على التألق خاصة وأنه يتمتع بخبرات كبيرة سابقاً في الدوريات العربية المشاركة.

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وفاز الإسماعيلي أمام الاتحاد بهدف نظيف في ذهاب دور الثمانية من البطولة العربية للأندية الأبطال التي تحمل اسم الملك محمد السادس ملك المغرب وذلك في المباراة التي اقيمت بالأمس بملعب استاد الإسكندرية وسط حضور جماهيري متوسط من جانب عشاق الناديين الدراويش وزعيم الثغر عقب سلسلة من الإخفاقات التى شهدتها مسيرة الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز.