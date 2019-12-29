شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يرصد مكافأت خاصة للفوز على الإسماعيلى بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي على رصد مكافأت خاصة للاعبي الاتحاد السكندرى من أجل تخطي عقبة الإسماعيلي فى مباراة الإياب التي تجمع الفريقين يوم 24 يناير المقبل بدلاً من 29 من نفس الشهر باستاد الإسماعيلية فى إياب دور الـ8 للبطولة العربية لكرة القدم ، بعد أن خسر فى الذهاب بملعبه.

وخسر الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، أمام الاسماعيلى في المباراة التي أقيما بينهما مساء السبت على ستاد الاسكندرية، في ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس محمد السادس " البطولة العربية " ، وجاء الهدف في الدقيقة 33 عن طريق محمد الشامي، بعدما تلقى تمريرة من العراقي همام طارق، لينفرد بمرمى الاتحاد، ويسدد الكرة ولكن يخطئ الحارس عماد السيد، في التعامل معها لتسكن شباك زعيم الثغر.

طالب مجلس الاتحاد السكندري من اللاعبين نسيان نتيجة مباراة الإسماعيلي و التركيز فى مباريات الدوري ، و التحضير لمباراة الإياب قبلها وضرورة تحقيق الفوز من أجل التأهل لدوري الأربعة للبطولة العربية.

ترجم فريق الإسماعيلي سيطرته على مجريات الشوط الأول من مباراة الإتحاد السكندري في التقدم بهدف سجله المهاجم الشاب محمد الشامي في الدقيقة 34 من عمر المباراة التي استضافها ملعب استاد الإسكندرية بذهاب دور الثمانية للبطولة العربية للأندية الأبطال والتي تحمل اسم "كأس الملك محمد السادس.

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استطاع الاسماعيلي فرض ادائه علي زعيم الثغر وبات الأقرب لتسجيل الأهداف حيث لاحت أمام مهاجمه منذ البداية محمد الشامي فرص عديدة كان أبرزها انفراد تام بعماد السيد حارس الاتحاد في الدقيقة العاشرة استطاع حارس زعيم الثغر الزود فيها عن مرماه ليواصل الدراويش تقدمهم رغبة في تسجيل هدف التقدم الا أن المحاولات باءت بالفشل حتى جاء الهدف في الدقيقة 34 من عمر المباراة من تمريرة سحرية وكربونية من الفرصة الأخطر في الدقيقة العاشرة ليحولها في المرمى نفس اللاعب محمد الشامي ليسجل هدف التقدم.

وواصل الدراويش تفوقهم حيث استطاع أن يسجل اللاعب محمد الشامي هدف الفريق الثاني الا أن حكم المباراة ألغاه بسبب وقوع اللاعب في مصيدة التسلل ليرد الاتحاد بهجمة بعدها بدقيقتين سجل فيها زعيم الثغر بهدف ألغي بداعي التسلل ،وحاول لاعبو الاتحاد الحصول على ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع الا ان مساعيهم لم تكلل بالنجاح ما ساهم في خروج المباراة لصالح الدراويش بهدف نظيف.