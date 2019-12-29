شكرا لقرائتكم خبر عن عودة فرج و مهاجم وحيد فى قائمة طنطا لمباراة أف سى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا قائمة الفريق التى ستخوض مباراة أف سى مصر غدأ فى بطولة الدورى المصرى ضمن الجولة الحادية عشر والتى ستقام على ملعب الكلية الحربية فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرأ .

حيث تضم قائمة اللاعبين كل من : إسلام طارق ، على فرج ، محمود مسعود ، محمد العشرى ، سليمان عبدربه ، محمد الشاذلى ، إيهاب سمير ، حسام غالى ، ديديو لوانجا ، محمد حسام ، أحمد الألفى ، أحمد فهمى ، وليد عادل ، أحمد الشناوى ، أحمد قطاوى ، محمد ماجد " أونش " ، عبدالرحمن الدح ، الحسن ظيوف ، مصطفى أمين .

ويحتل فريق طنطا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 10 نقاط بينما يدخل أف سى مصر المباراة بالمركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط .

يسعى مسئولو طنطا بالإتفاق مع الجهاز الفنى بقيادة أيمن المزين على دعم مركزى المهاجم والجناح الأيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

يسعى أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا لحل أزمة الهجوم فى تشكيل أبناء السيد البدوى خلال المباراة المقبلة أمام أف سى مصر فى بطولة الدورى المصرى.

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وقام أيمن المزين بوضع الحلول الهجومية للاعبى الفريق صناع العب خلال تدريبات الفريق اليوم والقيام بجمل تكتيكة لتعويض المهاجم.

جاء هذا بسبب غياب الرباعى الهجومى لفريق طنطا إسلام فؤاد و محمد جودة و هشام شعبان و ميدو جمال للاصابة خلال الفترة الماضية وعدم الاعتماد على السنغالي ضيوف بعد المستوي الغير جيد الذي ظهر به خلال المباريات السابقة.

أستقرت الحالة الصحية للاعب هشام شعبان مهاجم طنطا عقب الاشعة المقطعية التى خضع لها والتى أثبت تعرضه لارتشاح خفيف فى المخ عقب تعرضه للاصابة فى مران الفريق أستعدادا لمواجهة أف سى مصر فى الدورى المصرى.