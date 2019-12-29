شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الزمالك عن البريميرليج: "معندناش كورة.. إحنا عندنا أكل عيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، على متابعته لمنافسات الدورى الإنجليزى "البريميرليج"، قائلاً:"أنا بتفرج علي الدوري الانجليزي حالياً ولازم نعترف إننا معندناش كورة احنا عندنا أكل عيش"، ويلتقى حاليا فريق ليفربول مع وولفرهامبتون في المباراة المقامة بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتعد مباراة ليفربول مع ولفرهامبتون فى آخر مباريات الريدز في عام 2019 بعدما نجح الفريق في إنهاء العام متوجًا بـ3 ألقاب هي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.



تعليق عضو مجلس الزمالك على حسابه عبر فيس بوك

فيما التقى الزمالك أمس السبت مع نظيره زيسكو الزامبى، فى الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا، والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق فى اللقاء ليرفع الأبيض رصيده إلى أربع نقاط يحتل بهم المركز الثانى فى مجموعته فى حين يأتى زيسكو فى المركز الثالث برصيد نقطتين وأول أغسطس فى المركز الأخير برصيد نقطتين ويتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة بـ7 نقاط.

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وتعود بعثة الزمالك من زامبيا إلى القاهرة فى الواحدة من صباح غداً الإثنين حيث تأتى بداية رحلة العودة من مطار مدينة ندولا الزامبية فى رحلة تستغرق ثمانى ساعات، إلى أديس أبابا يتخللها ترانزيت فى مطار مابوتو الموزمبيقى لمدة ساعة ونصف، وتغادر البعثة من مطار أديس أبابا إلى القاهرة فى العاشرة مساء اليوم وتصل بعثة الزمالك إلى القاهرة فى الواحدة صباح الغد.

ويحصل فريق الزمالك على راحة غداً الإثنين من التدريبات عقب العودة من زامبيا، قبل بدء الاستعدادات بعد غد الثلاثاء لمواجهة أسوان والتى من خلالها سيتحدد موقف عبد الله جمعة وفقا لجاهزيته الفنية والبدنية من المُشاركة فى المباراة المقبلة أمام أسوان من عدمه، خاصة إن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق ينوى إراحة عبد الشافى فى المباراة المقبلة أمام أسوان حال وصول عبد الله جمعة للجاهزية اللازمة للمشاركة مع الفريق خاصة بعد المشاركات المتتالية لعبد الشافى خلال الفترة الأخيرة مع الأبيض.