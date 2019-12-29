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لاعب الأهلى يروى لـ سوبر كورة تفاصيل خناقة قمة الناشئين وسبب وقوفه على الكرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق محمد فخري ناشىء النادي الأهلي على الحركة الاستعراضية التي قام بها خلال مباراة الأهلي والزمالك في قمة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 99، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، حيث قام صانع ألعاب الأهلي بالوقوف على الكرة، الأمر الذي أعاد للأذهان استعراض رمضان صبحي مع الفريق الأول أمام أبناء ميت عقبة في موسم سابق.

 

وقال فخري في تصريحات خاصة: "في أول فرصة جائتني للرد على موقف مدرب الزمالك معى لم أتردد ورقصت لاعب الزمالك وبعد المرور منه وقفت على الكرة، ورمضان صبحي فعلها مع فريق الكبار من قبل".

وأضاف محمود فخرى: "هذه حركة مهارية معتادة في العالم كله لا أجد فيها أزمة، بعد المباراة احتفلنا بالفوز على الزمالك، ولم يتحدث معي الجهاز الفني للأهلي عن الموقف عقب المباراة".

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