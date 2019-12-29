شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان استقالته .. ماذا فعل مجدى عبد العاطى مع أسوان قبل الرحيل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مجدى عبد العاطى المدير الفنى لفريق أسوان باستقالته من تدريب الفريق، على الهواء مباشرة ، وبعد التعادل مع طلائع الجيش ، بهدف لكل فريق، فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى المباراة المؤجلة من الجولة السابعة ، حيث تقدم للجيش احمد سمير فى الدقيقة 36 ، بينما تعادل لأسوان فادى فريد فى الدقيقة 44 من احداث المباراة .

وجاءت استقالة عبد العاطى ، بعد ان قاد أسوان فى 10 مباريات خلال الموسم ، فاز فى مباراتين ، و تعادل فى 3 مباريات ، بينما خسر فى 5 مواجهات .

فاز أسوان على إنبى بهدف دون رد أحرزه عبد الرحمن جبنة ، وفاز على طنطا فى كأس مصر بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح

جاء التعادل أمام مصر ، و بيراميدز ، أما الخسارة فكانت أمام المقاصة 3/2 ، و الأهلى 5/1 ، و المقاولون العرب 2/1 ، و سموحة 1/0 ، و الإنتاج الحربى بهدف نظيف .

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ويحاول أسوان ضم مهاجم جديد في ميركاتو يناير، وذلك لتدعيم خط هجوم أبناء الجنوب، في ظل تأكد غياب أحمد عبد الظاهر مهاجم الفريق الأسواني لنهاية الموسم، بعد تعرضه لإصابة بالقطع في الرباط الصليبي، وستكون الأولوية في الاختيارات لأصحاب الخبرات والأقل سعرًا حيث يعاني أسوان من أزمة مادية ونقص في الموارد، حيث لا يمتلك أبناء الجنوب طبيب خاص بالفريق.

وكان أسوان قد طلب استعارة حازم مرسى مهاجم الإسماعيلي الصاعد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بدون مقابل نظرًا للظروف المالية الصعبة التي يعيشها تماسيح النيل، ولم يتلقى مسئولو أسوان رد حتى الآن على هذا العرض.

من جانبهم تمسك مسؤولو أسوان باستمرار مجدى عبد العاطى المدير الفني للفريق بعدما تقدم باستقالته عقب نهاية مباراة فريقه مع طلائع الجيش، التي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله بين الفريقين ، تقدم لطلائع الجيش أحمد سمير فى الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول ، بينما تعادل فادى فريد لأسوان فى الدقيقة 44 من أحداث نفس الشوط ، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز الذى أقيم بإستاد أسوان الرياضى .