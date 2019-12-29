ويست بروميتش يخسر أمام ميدلزبرة بمشاركة حجازي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
خسر فريق ويست بروميتش، المحترف ضمن صفوفه المدافع أحمد حجازي، أمام ميدلزبرة بهدفين دون رد في لقاء جاء ضمن الأسبوع الـ25 من منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.
وسجل ميدلزبرة الهدف الأول عن طريق أيالا في الدقيقة 17، قبل أن يضيف فليتشر هدف ميدلزبرة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع .
وتواجد حجازي في المباراة كأساسي، ليشارك للمباراة الثانية مع فريقه على التوالي.
وبتلك النتيجة رفع ميدلزبرة رصيده إلى 30 نقطة ليصبح في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد ويست بورميتش عند 51 نقطة في المركز الثاني.
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