بمليمترات .. الڨار ينصف ليفربول بلقطة مثيرة للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد: خطف الحكم أنتوني تايلور الأضواء بمباراة ليفربول وولفرهامبتون التي تقام ضمن الجولة الـ20 من الدوري الانجليزي. وسجل البرتغالي بيدرو نيتو هدف التعادل لمصلحة ولفرهامبتون في الدقيقة 45+4 ولكن الڨار تدخل بلقطة شديدة الدقة. وقرر حكم الفيديو الغاء الهدف بداعي تسلل جواو موتينهو أثناء بداية الهجمة بعد إعادة اللعبة أكثر من مرة . واحتسب حكم الفيديو المساعد هدفًا لصالح ليفربول في الدقيقة 44 بعدما ألغاء حكم الساحة في البداية بداعي وجود لمسة يد على لالانا في بناء الهجمة، لكن في النهاية احتسبت الكرة لصالح ساديو ماني الذي منح فريقه التقدم.

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