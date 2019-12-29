صدمة لبيراميدز قبل مواجهة المصري بالجولة المقبلة في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

يواجة فريق بيراميدز أزمة، بعدما تأكد غياب لاعبه أحمد أيمن منصور عن لقاء فريقه المقبل بالكونفدرالية أمام فريق المصري البورسعيدي.

ويواجه فريق المصري نظيره بيراميدز، مساء 12 يناير المقبل، في لقاء سيحتضنه ملعب الدفاع الجوي، بالجولة الرابعة للكونفدرالية الإفريقية.

وأكد المركز الإعلامي لنادي بيراميدز، أن غياب منصور عن المواجهة المقبلة أمام المصري، سيأتي بعد حصوله على بطاقة صفراء خلال مواجهة فريقه في الجولة الثالثة للكونفدرالية الإفريقية.

وقبل مواجهة الجولة الثالثة في الكونفدرالية يتقاسم فريقا المصري وبيراميدز صدارة المجموعة الأولى بالمسابقة برصيد 6 نقاط لكل فريق.