"توسل له ألا يرحل".. طفل يُبكي توأم ريال مدريد بعد خطبته الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أبكى طفل مناصر لنادي "بوليفار دي لا باز" نجم الفريق الأسباني خوان ميجيل "كاليخون" الذي أعلن عن رحيله عن الفريق البوليفي لأسباب عائلية.

خوان ميجيل كاليخون ، الشقيق التوأم لخوزيه ماريا كاليخون ،نجم ريال مدريد السابق قال في بيانه الأخير " أنا مضطر لاتخاذ هذا القرار كل مرحلة تنتهي ليس وداعًا نهائيًا ".

ولكن طفل استمع لخطبة كاليخون قرر أن يحاول إثناء نجم "بوليفار دي لا باز" عن قراره وجلس على ركبتيه أمام نجم الفريق وتوسل إليه لكي لا يرحل ليبكي النجم الأسباني بحسب صيحفة "أبسي" الأسبانية.

ويعد كاليخون واحداً من أفضل الهدافين في الدوري البوليفي في عام 2019 بتسجيله 35 هدفاً فى المركز الثاني لجدول ترتيب الهدافين خلف المهاجم البوليفي كارلوس سوسيدو نجم نادي سان خوسيه دي أورورو ، الذي سجل 41 هدفاً في العام.