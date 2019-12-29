مباشر.. ليفربول 1 - 0 وولفرهامبتون.. هدف ملغي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا مباراة ليفربول وولفرهامبتون في اللقاء الذي يقام على ملعب "الآنفيلد" ضمن مباريات الأسبوع الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ52 نقطة بفارق عشر نقاط عن ليستر سيتي والذي يتواجد في المركز الثاني إلا أن "الريدز" يمتلك مباراة مؤجلة أمام ويستهام.

في المقابل، يحتل وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 30 نقطة حيث حقق "الذئاب" فوزًا مثيرًا في الجولة الماضية على حساب مانشستر سيتي (3-2).

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر - ألكسندر أرنولد - جو جوميز - أندي روبيرتسون - أدم لالانا - جوردان هندرسون - فينالدوم - محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الثانية من بداية المباراة كاد محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الأول بعد تمريرة رائعة من أرنولد لكن تمر الكرة أعلى المرمى بقليل.

الدقيقة 15 عاد ليفربول ليهدد مرمى وولفرهامبتون بعد تسديدة من فينالدوم داخل منطقة الجزاء تمر الكرة أعلى المرمى.

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فرصة ثالثة لليفربول في الدقيقة 18 بعد تمريرة من محمد صلاح تصل إلى فيرمينو ليسدد كرة قوية ترتطم في قدم مدافع وولفرهامتون لتصل سهلة للحارس.

ليفربول حاول مرة أخرى في الدقيقة 21 عن طريق محمد صلاح بتسديدة قوية بعد رأسية من ماني لكن حارس وولفرهامبتون يواصل تألقه.

بعد مرور نصف ساعة من المباراة كاد فيرمينو أن يسجل هدف ليفربول الأول من رأسية رائعة لكن تمر الكرة بجوار القائم بقليل.

وفي الدقيقة 42 أحرز ساديو ماني هدف ليفربول الأول في المباراة بعد تمريرة من أدم لالانا حيث انتظر الحكم الرجوع إلى تقنية الفيديو ليحتسب بعد ذلك الهدف.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع أحرز نيتو هدف التعادل لصالح وولفرهامبتون بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن حكم اللقاء يعود لتقنية الفيديو ويلغي الهدف.

فينالدوم حاول في الدقيقة 52 أن يزور شباك وولفرهامبتون ويهدي ليفربول الهدف الثاني بعد كرة رأسية من أرنولد تمر الكرة أعلى المرمى.

تابعونا لمتابعة أحداث المباراة..