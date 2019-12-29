عودة البلوز.. تشيلسي يضرب آرسنال في ديربي لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

عاد فريق تشيلسي في النتيجة أمام آرسنال ليحقق فوزًا قاتلاً بهدفين مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم على ملعب "الإمارات" ضمن قمة الأسبوع الـ20 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

بير إيمريك أوباميانج أحرز هدف آرسنال الوحيد في الدقيقة 13 من زمن أحداث المباراة لينجح "الجانرز" في حسم الشوط الأول لصالحه بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، انتفض "البلوز" فكانت البداية عن طريق جورجينيو في الدقيقة 83 بعدما أحرز هدف التعادل.

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وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق نجح تامي أبراهام في تسجيل هدف الفوز ليهدي فريقه نقاط المباراة.

بهذه النتيجة يكون فشل مايكل أرتيتيا المدير الفني الجديد لآرسنال في تحقيق الفوز مع "الجانرز" للمرة الثانية على التوالي منذ توليه المهمة الفنية للفريق اللندني.

وأصبح ترتيب آرسنال في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة، في المقابل حافظ تشيلسي على المركز الرابع برصيد 35 نقطة.