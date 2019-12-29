بيراميدز يتجاوز المصري بصعوبة وينفرد بصدارة مجموعته بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

حقق بيراميدز فوزًا صعبا على حساب المصري، بهدفين لهدف، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، والتي أقيمت على استاد الإسكندرية.

وارتقى بيراميدز لصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما بقي المصري في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، واينوجو رينجرز، ونواذيبو الموريتاني في ذيل المجموعة بدون رصيد حتى مواجهاتهما مساء اليوم الأحد.

التشكيل:

المصري: أحمد مسعود - محمود حمد - أحمد شوشة - سعيدو سيمبوري - كريم العراقي - إيزي إيمكا - إسلام عطية - عمر كمال عبدالواحد - حسن علي - محمود وادي - أوستين أوموتو

بيراميدز: أحمد الشناوي- علي جبر - أحمد أيمن منصور - عمر جابر - محمد حمدي - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - عمر العيوني - إسلام عيسى - جون أنطوي

تفاصيل المباراة:

وانطلق أوموتو في الدقيقة 5، إلا أنه تعرض لعرقلة داخل منطقة الجزاء، من محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز، ولكن أمر الحكم باستمرار المباراة ورفض احتسابها رغم مطالبة لاعب المصري.

وسقط إيزي إيميكا لاعب المصري مصابا في الدقيقة 15، لتتوقف المباراة للحظات.

وخرج إيميكا في الدقيقة 20 للإصابة ليحل بدلا منه إسلام أبو سليمة.

وتلقى أحمد أيمن منصور أول بطاقة صفراء في المباراة بالدقيقة 24 بعد تدخل قوي ضد أوموتو.

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وانطلق إسلام عيسى من الجانب الأيمن في الدقيقة 35، ولعب كرة عرضية خطيرة، تصدى لها مسعود، قبل أن يبعدها دفاع المصري.

ولعب العيوني كرة عرضية خطيرة في الدقيقة 41، لم تجد من يتابعها.

واستمرت الدقائق الأخيرة دون تغيير حتى أطلق الحكم التونسي صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، انطلق إسلام عيسى في الدقيقة 55، ومرر كرة عرضية داخل منطقة الـ6 ياردات ليضعها جون أنطوي في المرمى.

وأجرى بيراميدز تبديلا بنزول محمد فاروق بدلا من عمر العيوني في الدقيقة 60.

ودفع إيهاب جلال بتبديل هجومي بنزول أحمد ياسر بدلا من محمود حمد.

وأضاع إسلام عيسى انفرادا أمام مرمى المصري في الدقيقة 67، بعد تسلمه كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ولكن تسديدته مرت بجوار القائم.

ونال المصري ضربة جزاء في الدقيقة 69، مشكوك في صحتها، بعد سقوط لاعب المصري في كرة مشتركة مع محمد فاروق.

وسدد سعيدو سيمبوري ليسجل هدف التعادل للنادي المصري. بعدما وضعها بطريقة رائعة.

وسجل دودو الجباس هدفا رائعا بخلفية مزدوجة في الدقيقة 83.

واستمرت الدقائق الأخيرة دون تبديل في النتيجة، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة.