على طريقة رمضان صبحي.. ناشئ الأهلي يقف على الكرة في قمة الزمالك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

شهدت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مواليد 99 قيام محمد فخري لاعب الفريق الأحمر بالوقوف على الكرة خلال مباراة القمة والتي جاءت من الأسبوع الـ19 من بطولة الجمهورية.

وقام محمد فخري بالوقوف على الكرة في الدقيقة 91 الأمر الذي أغضب لاعبي الزمالك لتتوقف المباراة بعد اشتباك الفريقين.

هذا المشهد سبق وأن قام به رمضان صبحي لاعب الأهلي بعدما وقف على الكرة مرتين خلال مباراتي القمة أمام الزمالك سواء في مسابقة الدوري بموسم (2014 - 2015) بجانب لقاء السوبر المصري والتي أقيمت في الإمارات على ملعب "هزاع بن زايد".

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واستطاع الأهلي التغلب على غريمه بالفوز بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي أقيم في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر.

الأهلي بفوزه على غريمه ظل في الصدارة برصيد 47 نقطة، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 32 نقطة في المركز السادس.