تشكيل ليفربول.. تغيير وحيد أمام وولفرهامبتون.. وصلاح أساسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق نادي ليفربول، التشكيل الذي سيلعب به مباراة وولفرهامبتون في اللقاء الذي سوف يقام على ملعب "الآنفيلد" ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من الدوري الإنجليزي.
تشكيل ليفربول شهد تغيير وحيد من خلال الدفع بأدم لالانا بدلاً من نابي كيتا والذي لعب مباراة ليستر سيتي الماضية في الدوري حيث انتهى اللقاء بفوز "الريدز" (1-0).
ويتواجد النجم المصري محمد صلاح في الجانب الهجومي مع الثنائي ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.
ومن المقرر أن يلعب ليفربول بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - روبيرتسون.
خط الوسط: جوردان هندرسون - فينالدوم - أدم لالانا.
خط الوسط الهجومي: محمد صلاح - ساديو ماني.
خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو.
جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة بفارق عشر نقاط عن لسيتي سيتي كما يمتلك "الريدز" مباراة مؤجلة أمام ويستهام.
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