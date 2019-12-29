11 ميدالية لمنتخب الجزائر بمنافسات البطولة العربي للدراجات

حصد المنتخب الجزائر للدراجات 11مدالية في اليوم الثاني بالبطولة العربية للمضمار والمقامة في استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتى 30 ديسمبر الجاري . وحقق المنتخب الجزائري خلال اليوم الثاني للبطولة 8 ميدالية في الجولة الثانية بالفوز في سباق الصغار وحققت ياسمين بوزين مداليتين الأولى في منافسات السيدات للصغار والثانية في سباق سرعة السيدات الصغار. مداليتين الأولى في منافسات السيدات للصغار والثانية في سباق سرعة السيدات الصغار. وفي الأولاد حصل الثلاثي حمزة العماري وعلي برضوا من قبل يوسف بوخاري في سباق مطاردة فردية رجال. Advertisements وفي سباق سيدات كبار حققت اللاعبة عائشة طاهر المدالية البرونزيه وتوجت اللاعبة رشا بلقاسم في سباق الفريق وحقق اللاعب الصديق بن حنيفة في سباق الأولد صغار. طاهر المدالية البرونزيه وتوجت اللاعبة رشا بلقاسم في سباق الفريق وحقق اللاعب الصديق بن حنيفة في سباق الأولد صغار. بينما في اليوم الثالث حصدت الجزائر 3 مداليات عن طريق البخاري يوسف المدالية الذهبية والصديق بن حنيفة البرونزيه وحققت اللاعبة ياسمين عماني ميدالية فضية. وحصدت الجزائر خلال البطولة حتى الآن 21 ميدالية منها 3 ذهب ،12 فضة و6 برونز.

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