نتائج اليوم الثالث من البطولة العربية للدراجات

اختتمت اليوم الأحد فعاليات اليوم الثالث للبطولة العربية للدراجات المضمار والمقام بستاد القاهرة خلال الفترة من 27ديسمبر حتى 30 ديسمبر الجاري. وشهدت البطولة تألق منتخب مصر حيث استمر في حصد عدد من الميدالية وصلت الي 13ذهب و5فضه و11برونز. وجاءت نتائج البطولة كالآتي .. في سباق رجال الشباب حصلت الجزائر علي المركز الأول والثالث بينما حصلت مصر علي المركز الثاني. وفي سباق رجال كبار حصلت السعودية علي المركز الأول والإمارات في المركزين الثاني والثالث. في سباق اناث شابات سرعة حصلت الإمارات علي المركز الأول والجزائر الثاني وجاءت مصر في المركز الثالث Advertisements في سباق اناث كبار سرعة حصلت مصر علي المركز الأول والثاني وجاءت الإمارات في المركز الثالث في سباق رجال كبار كيرتين حصلت الإمارات علي المركز الأول والسعودية المركز الثاني وفي المركز الثالث جاءت المغرب في سباق إناث شابات أومنيوم حصلت الإمارات علي المركز الأول والجزائر المركز الثاني بينما مصر جاءت في المركز الثالث وفي السباق الأخير إناث كبار أومنيوم حصلت مصر علي المركز الأول والإمارات الثاني ومصر الثالث.

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