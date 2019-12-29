نادي أسوان يتمسك بمجدي عبدالعاطي والأخير يتراجع عن استقالته

قام مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي برئاسة اللواء أحمد سليمان، بالتمسك بالمدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي مجدي عبد العاطي، بعد تقديم استقالته، عقب الانتهاء من مباراة مع نظيره طلائع الجيش، وقد

تعادل الفريقين.

وأكد أحمد سليمان، أن فريق الازرق متمسك بمديريه مجدي عبد العاطي، موضحاً أن استقالته جاءت لحظة انفعال ولكن " متمسكون به"، وبعد الجلوس معه

تراجع المدير الفني عن استقالته مازال المدرب الفني لفريق كرة القدم للنادي أسوان الرياضي.

والجدير بالذكر أن كابتن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق كرة القدم للنادي أسوان الرياضي، عقب انتهاء المباراة مع نظيره طلائع الجيش،اعلن عن تقديم استقالته، بعد فقدان الفريق نقطتان.