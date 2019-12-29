عبدالرزاق حمدالله ينفرد برقم مميز في الدوري السعودي

انفرد النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي برقم مميز في بطولة دوري المحترفين السعودي بعد ثلاثيته أمس في شباك فريق الفيحاء.

وقاد حمدالله فريق النصر للفوز على الفيحاء برباعية أمس سجل

منها النجم المغربي ثلاثة أهداف والتي أقيمت لحساب الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذا يصل عبد الرزاق حمدالله إلى الثلاثية " هاتريك

" الخامسة له في مسيرته مع نادي النصر منذ أول مباراة له في المنافسة في سبتمبر 2018 .

ويتربع النجم المغربي على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد مرور 13 جولة برصيد 10 أهداف بفارق هدفين عن كارلوس إدواردو لاعب الهلال الذي يحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط.