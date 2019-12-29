رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

نرصد لكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون القادمة،عشاق الريدز ليفربول يترقبون بشغف مباراة الفريق القادمة ضد فريق ولفرهامبتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، وذلك عندما اكتسح الريدز ليفربول فريق ليستر سيتي برباعية نظيفة وذلك يوم الخميس الماضي، والمنافس القادمة وولفرهامبتون الذي فاز على مانشستر سيتي بالأمس

بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعطل مسيرة السيتي، لذا فستكون مباراة قوية وتنافسية رغم أفضلية ليفربول على الورق قبل المباراة.

موعد مباراة ليفربول القادمة ضد ولفرهامبتون

طرفي المباراة: ليفربول ضد ولفرهامبتون.

ملعب المباراة: أنفيلد

البطولة: الأسبوع العشرون من الدوري الإنجليزي موسم

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2019-2020.

تاريخ المباراة: الأحد 29 ديسمبر 2019.

توقيت المباراة: 18:30 بتوقيت القاهرة – 19:30 بتوقيت السعودية.

المدربين: يورجن كلوب “ليفربول” ضد نونو سانتو “ولفرهامبتون”.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول القادمة ضد ولفرهامبتون

وبالحديث عن القنوات التي تنقل لقاء ليفربول القادم ضد ولفرهامبتون، فهناك قناة بي ان سبورت 2 اتش دي، ولكنها قناة مشفرة تابعة لباقة قنوات بي ان سبورت، وللحصول على ترددها من هنا.