ظفار يحسم ديربي سلطنة عمان ويهزم النصر

حسم فريق ظفار مباراة الديربي امام النصر بنتيجة 2-صفر، مساء اليوم الاحد 29-12-2019 على ملعب المجمع الشبابي بصلالة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري العماني.

سجل الهدف الاول لظفار فى الدقيقة 35 اللاعب رائد ابراهيم، ومع بداية الشوط الثاني عزز تقدم ظفار اللاعب زوما ليونيل، من ضربة رأسية رائعة أرسلت من ركلة ركنية من الجانب الايمن.

ورفع فريق ظفار رصيده الى النقطة 27 فى الصدارة بعد ان خاض 13 مباراة، متساوياً مع ثان الترتيب فريق السيب والذي خاض 12 مباراة، بينما تجمد رصيد النصر عند النقطة 19 ى المركز الـ13.

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واستطاع الزعيم ظفار هذا المساء ان يحقق فوزه الثامن في الدوري من بوابة النصر مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور المشترك وهي عوامل دعم حقيقية صنعت الفارق لمصلحة ظفار في قمة الديربي لاسيما أنه طمح لتعويض تعثره في الجولة الماضية حينما سقط في ميدانه أمام صحم بهدف نظيف.

وشهد آخر لقاء بين الفريقين فى كأس الاتحاد العماني، فوز ظفار فى مباراة الذهاب، وتعادل الفريقين 1-1 فى مباراة الإياب.