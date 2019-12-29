بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث مباراة ليفربول وولفرهامبتون، مساء اليوم الأحد 29-12-2019، ضمن المباريات الختامية للجولة 20 من البريميرليج.

تقام المباراة على ملعب آنفيلد روود في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

يبدأ لاعب الوسط الدولي الإنجليزي آدم لالانا هذا اللقاء في خط وسط ليفربول بدلاً من نابي كيتا الذي سيجلس على دكة البدلاء للراحة بعدما لعب الخمس مباريات الماضية كأساسي.

ويقود الهجوم النجم المصري محمد صلاح مع الثنائي الناري روبرتو فيرمينو وساديو ماني، ومن خلفهم سيتواجد الهولندي فينالدوم والإنجليزي هندرسون.

يغيب عن ليفربول في هذه المباراة ثنائي الدفاع ديان لوفرين وجويل ماتيب للإصابة، ويغيب أيضًا الجناح الإنجليزي المتألق أوكسليد تشامبرلين ويتواصل غياب البرازيلي فابينيو بسبب إصابة الكاحل.

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ليفربول 1-0 ولفرهامبتون

???? ستاد آنفيلد روود (ليفربول)

جارية الآن

بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة

???? أهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر لمباراة ليفربول وولفرهامبتون بالجولة ال20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

???? سيكون معكم في هذا اللقاء “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365..نتمنى أن نتوفق في وصف الأحداث.

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لكن ما قد يخدم ليفربول هو قرار نونو سانتو بإراحة هداف الفريق وأكثرهم تأثيرًا في الفريق “راؤول خيمينيز” ووضعه على دكة البدلاء.

???? كذلك يجلس نجم الدفاع الدولي المغربي رومان سايس على الدكة، ولن يشارك اللاعب السريع آداما تراوري..لا تدري ما الذي يخطط له الرجل المعروف في مصر بـ “مختار مختار البريميرليج”.

???????? الصحف البريطانية تُبرر إراحة سانتو لأهم نجومه بأنه واجه مانشستر سيتي قبل 43 ساعة فقط من مباراة اليوم، وكان عليه إجراء مداورة لتفادي الإصابات والإجهاد.

تشكيلة ليفربول اليوم: أليسون بيكر – أندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ألكسندر آرنولد – آدم لالانا – هيندرسون – فينالدوم – ساديو ماني – محمد صلاح وروبرتو فيرمينو.

أليسون بيكر – أندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ألكسندر آرنولد – آدم لالانا – هيندرسون – فينالدوم – ساديو ماني – محمد صلاح وروبرتو فيرمينو. تشكيلة ولفرهامبتون اليوم: باتريشيو – كيلمان – كوادي – بينيت – جوني – ديندونكير – روبن نيفيز – جواو موتينيو – فيناجري – خوتا – نيتو.

الشمس تغرب الآن في ملعب ليفربول آنفيلد روود لحظة دخول لاعبي الفريقين..

ليفربول يرتدي شعار أبطال العالم من الفيفا لأول مرة بعد تتويجه بلقب كأس العالم للأندية 2019..

عزف أغنية لن تسير وحدك أبدًا في ملعب آنفيلد..وغناء الجمهور..مشهد اعتدنا عليه..لكنها لحظات استثنائية يتمنى أي محب لكرة القدم أن يعيشها.

يُدير هذا اللقاء الحكم الدولي الإنجليزي “أنتوني تايلور”.

يعلق على المباراة من قناة بي إن سبورتس 2 التونسي “رؤوف بن خليف”.

1″ صافرة بداية الشوط الأول من المباراة..

3″ مطالبات من جمهور ليفربول باحتساب ركلة جزاء لساديو ماني لكن الحكم يشير باستمرار اللعب.

4″ ???? أوووووووووه….ماذا أضعت يا صلاح !!!

4″ ???? هجمة منظمة لليفربول، تنتهي بعرضية جميلة من آرنولد إلى محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، لكن استقبال غاية في السوء من “مو” .. وضع الكرة فوق العارضة رغم ابتعاد مدافع ولفرهامبتون عنه، كان يستطيع اتخاذ قرار أفضل بغلق باطن قدمه إلى الاسفل قبل التسديد..لكنه فتح باطن قدمه ووضع الكرة فوق العارضة بعيدة..

5″ كلوب يتحسر على فرصة صلاح..والكاميرا تراقبه.

12″ ضغط من ليفربول ، وتركيز من ولفرهامبتون على ارسال الكرات الطولية على أمل سقوط مدافعي ليفربول في أخطاء فردية..لكن فان دايك وجو جوميز دائمًا بالمرصاد.

15″ ⚽???? تصووووووووويب….فينالدوم يتسلم كرة داخل منطقة الجزاء على الفخذ ثم يسدد بوجه القدم طائشة فوق العارضة بعيد..

18″ ???????????? محمد صلاح يمررررر ويخترق من العمق بانسيابية وسرعة عالية…ثم يمهد الكرة أمام فيرمينو على الجهة اليمنى، لكن تسديدة فيرمينو ترتطم في أحد مدافعي ولفرهامبتون لتفقد قوتها وتذهب في يد الحارس ريو باتريشيو.

21″ رووووووووعة من ساديو ماني…تمريرة خطيرة بالرأس على حدود منطقة الجزاء من الأسد السنغالي نحو محمد صلاح الذي سدد بلمسة واحدة بوجه القدم تذهب في وسط الملعب يمسك بها ريو باتريشيو بسهولة.

21″ صلاح كان عليه التريث قليلاً وينتظر نزول الكرة لتصويبها بوجه القدم في زاوية، لكنه للمرة الثانية يتسرع في اتخاذ القرار السليم…الهدف يتأخر وكلما تأخر زادت ثقة ولفرهامبتون.

31″ فيرمييييييينو…….!! هدف مؤكد يضيع على ليفربول في هذه الدقيقة.

31″ ???? آرنولد يرسل عرضية رهيبة من ركنية، تجد رأس فيرمينو الهارب من الرقابة الدفاعية. البرازيلي قام بتوجيه الكرة كما ينبغي في الزاوية البعيدة للحارس، لسوء حظه تنحرف جوار القائم الأيسر بياردة واحدة.

41″ ⚽ جووووووووووول….الهدف الأول لليفربول بواسطة ساديو ماني..

41″ ماني تلقى تمريرة طولية من فان دايك لمست آدم لالانا قبل وصولها داخل منطقة الجزاء نحو النجم السنغالي.

41″ ????✋ الحكم يوقف اللعب انتظارًا لمراجعة تقنية VAR لشكه في لمس آدم لالانا للكرة باليد.

44″ أخيرًا الحكم يقرر احتساب الهدف .. تأكد من أن لالانا لمس الكرة بالكتف وليس باليد…

44″ ماني يرفع عدد أهدافه لـ 10 بفارق هدف عن محمد صلاح وبفارق 4 أهداف عن فيرمينو.

45″ ⚠️ بطاقة صفراء لآدم لالانا بعد ارتكابه لخطأ أمام منطقة جزاء ليفربول.

+46″ روبن نيفيز ينفذ الركلة الحرة المباشرة، ترتطم في الحائط البشري وتذهب إلى ركنية.

+48″ جووووووووووووووووووول…بيدرو نيتو يُعدل النتيجة لولفرهامبتون 1/1.

+48″ كرة عرضية تشتت بشكل خاطيء من دفاع ليفربول لتجد بيدرو نيتو الذي سدد بباطن القدم على يمين الحارس أليسون بيكر..

+49″ ????✋ الحكم يوقف اللعب ويستعين بتقينة VAR لتحديد إذا ما كان هناك تسلل أم لا.

+50″ لاااااا..⚽❌ ليست هدف..الحكم قرر إلغاء هدف ولفرهامبتون بداعي التسلل.

50+” ⚠️ بطاقة صفراء لمدرب ولفرهامبتون “نونو سانتو” للاعتراض..

انتهاااااااء الشوط الأول بتقدم ليفربول 1/صفر.

شوط أول مثير .. إلى استراحة قصيرة ونعود إليكم في الشوط الثاني، لا تنسوا تحديث الصفحة أول بأول.

???? فيديو هدف ماني