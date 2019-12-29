كيكر تؤكد اهتمام أوجسبورج بضم نجم هيرتا برلين

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن نادي أوجسبورج الألماني مُهتم بضم ادوارد لوفن، لاعب وسط نادي هيرتا برلين.
وذكرت صحيفة “كيكر” أن اوجسبورج استطلع بالفعل رأي لاعب خط الوسط22/ عاماً/ فيما إذا كان من الممكن أن ينتقل إليه في الشتاء الحالي.
ويُعْتَقَد أنه لم يتم إجراء محادثات محددة بعد بين الجانبين.
كان لوفن، أثناء أنضمامه للمنتخب الألماني لكرة القدم تحت 21 عاماً، قد أنتقل في الصيف الماضي من نورنبرج الهابط إلى هيرتا مقابل نحو سبعة ملايين يورو.
وخاض لوفن في الدور الأول من الموسم الحالي في الدوري الألماني سبع مباريات فقط.
ويستمر عقد لوفن مع هيرتا حتى صيف 2024، ولم تصدر حتى الآن أي مواقف رسمية بشأن هذا الموضوع.
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