نتيجة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد فى الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره شيفيلد يونايتد، فى احدي مباريات اليوم الأحد 29-12-2019 على ملعب الإتحاد بمدينة مانشستر، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد مساء اليوم فى تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت مكة، 18:00 بتوقيت جرينتش.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بينما يحتل شيفيلد يونايتد المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

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ويسعى اليوم مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا للفوز بالمباراة، ونسيان هزيمة الفريق المخيبة في البوكسينج داي أمام وولفرهامبتون واندررز، حين سقط الفريق بثلاثية مقابل هدفين، بعد أن كان متقدماً بثنائية.

وسيعاني جوارديولا من غياب حارسه الأساسي البرازيلي إيديرسون، عقب طرده خلال مباراة الفريق الماضية، حيث سيخوض الحارس المخضرم كلاوديو برافو مباراة الفريق أمام شيفيلد.

جدير بالذكر ان آخر لقاء قد جمع بين الفريقين كان فى كأس الإتحاد الإنجليزي 2008 فى الدور الرابع، والذي شهد فوز شيفيلد يونايتد على السيتي بنتيجة 2-1.