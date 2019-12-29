عاجل | دورتموند يضم هالاند من ريد بول سالزبورج

نجح نادي بوروسيا دورتموند في التعاقد مع الهداف النرويجي الشاب “إرلينج هالاند” في واحدة من أكبر مفاجآت سوق الانتقالات الشتوية 2020، حيث كان اللاعب ضمن اهتمامات كبار الدوري الانجليزي الممتاز.
وتألق هالاند بصورة ملحوظة منذ بداية عام 2019، وسجل 8 أهداف في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، قبل أن يودع فريقه على يد ليفربول ونابولي في الجولة الأخيرة.
وأنهى هالاند في المركز الثاني بجدول هدافي دوري أبطال أوروبا أقل بهدفين عن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.
وأوضح دورتموند أنه تعاقد مع هالاند بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2024، على أن ينضم هالاند إلى دورتموند يوم الجمعة المقبل قبل سفر الفريق يوم السبت لبدء معسكره في ماربيلا بإسبانيا للاستعداد للنصف الثاني من الموسم الحالي.
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