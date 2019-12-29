جدول هدافي الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2020/2019

يُنافس عدد هائل من اللاعبين المهرة على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020/2019، من بينهم النجم المصري “محمد صلاح” الذي يُتابع تألقه للموسم الثالث على التوالي رفقة ليفربول، جنبًا إلى جنب الهداف التاريخي لمانشستر سيتي “سيرخيو أجويرو” وعدد من اللاعبين الجدد أمثال آشلي بارنز وتامي أبراهام وتيمو بوكي وجيمي فاردي وبيير إميريك أوباميانج وماركوس راشفورد.

في هذا الجدول “المُحدث” نستعرض معكم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” عن موسم 2020/2019. الجدول يتم تحديثه بعد نهاية كل جولة من جولات البريميرليج.

جدول الترتيب كاملاً – محدث بعد انتهاء كل جولة –

اللاعب ???? النادي ???? عدد الأهداف ⚽ + عدد التمريرات الحاسمة ???? جيمي فاردي ???????? ليستر سيتي 17 + (3 تمريرات حاسمة) بيير إميريك أوباميانج ???????? آرسنال 13 + (1 تمريرات حاسمة) ماركوس راشفورد ???????? مانشستر يونايتد 12 + (4 تمريرات حاسمة) داني إنجس ???????? ساوثامبتون 12 + (1 تمريرات حاسمة) تامي أبراهام ???????? تشيلسي Advertisements 11 + (3 تمريرات حاسمة) هاري كين ???????? توتنهام 11 + (2 تمريرات حاسمة) رحيم سترلينج ???????? مانشستر سيتي 11 + (2 تمريرات حاسمة) ساديو ماني ???????? ليفربول 9 + (6 تمريرات حاسمة) محمد صلاح ???????? ليفربول 9 + (4 تمريرات حاسمة) تيمو بوكي ???????? نوريتش سيتي 9 + (3 تمريرات حاسمة) سيرخيو أجويرو ???????? راؤول خيمينيز ???????? مانشستر سيتي ولفرهامبتون 9 + (2 تمريرات حاسمة) 8 + (6 تمريرات حاسمة)