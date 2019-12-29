اونلاين | مشاهدة MAHRZمباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر LIVE

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مانشستر سيتي Vs شيفيلد يونايتد.

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 20).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : الاتحاد .

المعلق : عصام الشوالي .

موعد المباراة :

9:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

8:00 مساءاً بتوقيت مصر .

مانشستر سيتي و شيفيلد يونايتد بث مباشر

يمكنكم مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد في أهم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر

البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد عبر الإنترنت

مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ستكون متاحة في بث مباشر

يدخل مانشستر سيتي اختبارا صعبا في تمام الثامنة مساءاليوم الأحد، أمام شيفيلد يونايتد علي استاد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

ويسعى السيتي لتعويض إخفاقه الأخير في البطولة المحلية بعد الهزيمة أمام وولفرهامبتون بثلاثية مقابل هدفين في الجولة التاسعة عشر.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 39نقطة، بينما يحل شيفيلد يونايتد في المركز الثامن برصيد 29نقطة.

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر، مساء اليوم 29 من ديسمبر، ضمن مباريات الدوري الانجليزي للمحترفين، مشاهدة مباريات اليوم مباشر من موقع كورة اون حيث يلتقى كلا من Manchester City vs Sheffield United مساء اليوم، على ارض ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الاسبوع ال20 من بطولة الدورى الانجليزي للمحترفين، يلا كورة مشاهدة مباربات اليوم لايف فى تغطية مباشرة بدون تقطيع.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر

كورة مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي مع شيفيلد يونايتد، في بث مباشرلايف، مشاهدة مباراة اليوم ضمن منافسات الاسبوع العشرون من بطولة الدوري الانجليزى للمحترفين من خلال موقع كورة اون في تحديث مستمر حيث يستضيف ملعب انفيلد مباراة اليوم، ويمكن متابعة اللقاء اون لاين عبر البث المباشر لموقعنا، مشاهدة مباريات اليوم من البطولة الانجليزية يوتيوب مباشر.

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دوري المحترفين الانجليزى – الجولة ال20

مباراة مانشستر سيتي مع شيفيلد يونايتد

توقيت الساعة 8:00 مساء بتوقيت فى مصر

توقيت الساعة 9:00 مساء بتوقيت فى السعودية

توقيت الساعة 9:00 مساء بتوقيت فى الأردن

توقيت الساعة 9:00 مساء بتوقيت فى سوريا

توقيت الساعة 9:00 مساء بتوقيت فى فلسطين