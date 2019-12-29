اونلاين | live| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم الأحد 12/29‏/2019 بالدوري الإنجليزي kooora

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يقدم موقع الخليج 365 مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم بتاريخ 12/29‏/2019 ماتش الليفر ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي يستضيف فريق ليفربول نظيره ولفرهامبتون في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد على ملعب الإنفيلد في مباراة غاية في القوة، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويسعى فريق ليفربول لمواصلة دك خصومه، حيث فاز الفريق في ١٨ مباراة وتعادل في مباراة واحدة مع مانشستر يونايتد ويريد الفوز على ولفرهامبتون ليكون فاز على منافسيه في البطولة باستثناء الشياطين الحمر، وفاز الفريق على ليستر سيتي برباعية نظيفة على ملعب كينج باور في جولة البوكسينج داي يوم الخميس الماضي جدير بالذكر أن ليفربول سيضع الشارة الذهبية على صدر قميصه خلال مباراة ولفرهامبتون، بعد تتويجه ببطولة كأس العالم للأندية على حساب فريق فلامينجو البرازيلي، في البطولة التي أقيمت في قطر في الفترة من ١٠ حتى ٢١ ديسمبر الجاري، ليتوج الريدز بالبطولة لأول مرة في تاريخه، ومن المنتظر أن يحتفل لاعبي ليفربول مع جماهيرهم بلقب كأس العالم للأندية، حيث ستكون هذه المباراة الأولى للفريق على ملعبه بعد الفوز بمونديال الأندية.

على الجانب الآخر فإن فريق ولفرهامبتون منتشي بالفوز على مانشستر سيتي حامل لقب البريميرليج، بعدما نجح في قلب تأخره بهدفين لفوز بثلاثة أهداف، ويريد الوولفز بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو لمواصلة العروض القوية وتقديم مباراة قوية أمام بطل العالم ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، خسر ليفربول في مباراة واحدة في آخر ١٠ مباريات ضد الوولفز في الدوري الممتاز حيث فاز ٧ مباريات وتعادل في مباراتين، وفاز الريدز على الولفز في آخر ٥ مباريات على التوالي.

تعد مباراة اليوم هي المباراة الأولى و الأخيرة التي سيحمل بها قميص ليفربول شعار بطل العالم في الدوري الإنجليزي ستكون في مباراة اليوم أمام ولفرهامبتون و بالرغم من صعوبة لقاء اليوم الا ان الفوز على ولفرهامبتون سيضمن تحقيق اللقب بنسبة ٩٠٪ وسط جنون او استسلام مدربين الفرق الاخرى ، وجاءت تشكيلة الريدز كالتالي تشكيلة ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم:- حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: ترينت أليكساندر آرنولد / فيرجيل فان دايك / جو جوميز /جيمس ميلنر. خط الوسط: جورجينيو فينالدوم /جوردان هندرسون /نابي كيتا. خط الهجوم: محمد صلاح /روبيرتو فيرمينو /شيردان شاكيري.