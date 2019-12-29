اونلاين | LIVE مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA ON LINE

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر

يستضيف نادي مانشستر سيتي، نظيره فريق شيفيلد يونايتد، في مباراة هامة للغاية لكلا الفريقين، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وكان نادي مانشستر سيتي قد تعرض لهزيمة قاسية على يد فريق وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

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ويدخل مانشستر سيتي المباراة أمام شيفيلد يونايتد، لتحقيق الفوز ولا بديل عنه، وحصد النقاط الثلاثة، من أجل الحفاظ على أماله الضعيفة بالحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام شيفيلد يونايتد بالبريميرليج

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 38 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة، بينما يتواجد شيفيلد في المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر بتاريخ 29-12-2019 الدوري الانجليزي علي موقع ايجي ناو لمشاهدة المباريات لايف .