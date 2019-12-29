اونلاين | هدف صلاح watch live | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الانجليزي.. يلا شوت plus

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ويستضيف نادي ليفربول الإنجليزي COOL KORAالذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح نادي وولفرهامبتون في ملعب أنفيلد رود، في الجولة 20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويسعى مدرب ليفربول يورجن كلوب للفوز بالمباراة من أجل تعزيز صدارة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وسيقود النجم المصري محمد صلاح YALLA KORA فريقه ليفربول لمواجهة وولفرهامبتون ، حيث من المتوقع أن تكون تشكيلة فريقه كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكير

خط الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – أندي روبيرستون.

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خط الوسط: جوردان هيندرسون –أليكس أوكسليد تشامبرلين– جورجينو فينالدوم.

خط الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.

ترتيب ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تابع من هنا KOOORA4LIVE مباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح لمواجهة برايتون متابعة مباشرة وحصرية برابط سريع جودة عالية.

ويحتل ليفربول قمة الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقاط MOB IKORA بينما يحتل وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 30 نقطة.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون والقنوات الناقلة

تابع بث حي لمباراة ليفربول وولفرهامبتون COOL KORA ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر موقع الخليج 365 الرياضي من خلال رابط KORA STAR دون تقطيع لجميع السرعات.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD 2 وذلك في تمام السادسة والنصف اليوم الأحد 29 ديسمبر بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.