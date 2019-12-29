اونلاين | لايف بث مباشر BEIN SPORTS كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون LIVE | مباراة ليفربول اليوم بث مباشر رابط HQ

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يواجه ليفربول نظيره ولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، على أرضية ملعب الانفيلد.

ويقام اللقاء بين ليفربول وولفرهامبتون فى تمام السادسه و النصف بتوقيت مصر، والرابعة والنصف بتوقيت جرينتش.

يدخل لاعبو ليفربول اللقاء راغبين فى استكمال نغمة الانتصارات، بعد الفوز الكبير أمام ليستر سيتى برباعية نظيفة.

ليفربول يسعى لتحقيق الفوز الحادي عشر له على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ أنه حقق التعادل أمام مانشيستر يونايتد، في العشرين من شهر أكتوبر، الذي كسر سلسلة الانتصارات.

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فيما يدخل فريق ولفرهامبتون أيضاً اللقاء بمعنويات مرتفعة، وذلك بعد تحقيق الفوز على نظيره مانشيستر سيتي بالجولة الماضية بثلاثية مقابل هدفين.

ويأمل في تحقيق الفوز الثالث على التوالي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أنه خسر آخر لقاء له أمام توتنهام، في الخامس عشر من ديسمبر.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 52 نقطة، بعد أن لعب 18 مباراة، وحقق الفوز في 17 وتعادل في لقاء وحيد، بينما يحتل ولفرهامبتون المركز السابع برصيد 30 نقطة، بعد أن خاض 19 مباراة، فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر في 3.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون

وتنقل المباراة بين ليفربول وولفرهامبتون، في إطار الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، على قناة Bein sports Hd 2.