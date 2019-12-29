اونلاين | Liverpool Live| بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي.. يلا شوت مباشر بلس

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مشاهدة مباراة ليفربول وولفر هامبتون في الجولة الأخيرة للريدز في الدور الأول من الدوري الانجليزي، ويسعى نادي ليفربول للفوز ومواصلة الانتصارات في الدوري الذي أصبح قريباً من الريدز من أي وقت مضى، ويدخل ليفربول المباراة برصيد 52 نقطة في المركز الأول مبتعداً بفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي الذي لعب مباراة أكثر من ليفربول.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون

مشاهدة مباراة ليفربول وولفر هاميتون بث مباشر في الجولة 19 من الدوري الانجليزي والمباراة التي يستضيفها ملعب أنفيلد وسط حضور جماهيري كبير للريدز في أعياد الميلاد التي لا يتوقف فيها اللعب في انجلترا.

تشكيلة الفريقين

إليكم تشكيلة ليفربول وولفرهامبتون في مباراة الليلة في الدوري الانجليزي

ليفربول

وولفر هامبتون

تشكيلة ليفربول

وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

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تشكيلة وولفرهامبتون

بطاقة مباراة ليفربول ووولفرهامبتون

البطولة الدوري الانجليزي

الجولة الأسبوع 20

موعد المباراة 28-12-2019

توقيت المباراة 6:00 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 2

معلق المباراة آنفيلد

ملعب المباراة رؤوف خليف

بث مباشر

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