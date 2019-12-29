اونلاين | يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة المصري وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة المصري HD

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة المصري وبيراميدز اليوم الأحد في كأس الكونفدرالية الأفريقية YALLA SHOOT PLUS

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ويشهد استاد الجيش بمدينة السويس لقاء مصري خالص بين المصري وبيراميدز YALLA KORA في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى، من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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ويسعى الفريقان للفوز، من أجل إحتلال قمة المجموعة الأولى في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية CAF CONFIDERATION CUP على الهوء مباشرة روابط متعددة جودة فائقة.

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موعد مباراة المصري وبيراميدز

تبدأ المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة 18:00 السابعة بتوقيت مكة المكرمة وسوريا والعراق والدوحة 19:00 الثامنة بتوقيت الإمارات 20:00 الخامسة بتوقيت تونس والجزائر 17:00.