رياضة | تشكيل مانشستر سيتي الرسمي.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر رابط مجاني الآن bein Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل مانشستر سيتي الرسمي.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر رابط مجاني الآن bein Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق شيفيلد يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : برافو.

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خط الدفاع : والكر - جارسيا - فيرناندينيو - زينتشينكو.

خط الوسط : رودري - برناردو سيلفا - كيفين دي بروين - رحيم سترلينج - رياض محرز.

خط الهجوم : سيرجو اجويرو.

وكان فريق مانشستر سيتي قد تلقى هزيمة قاسية من فريق ولفرهامبتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الماضية، ويغيب الحارس البرازيلي ايدرسون عن الفريق في تلك المباراة بعد تعرضه للطرد في المباراة الماضية ضد الولفز.