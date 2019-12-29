رياضة | بيراميدز يفقد جهود أحمد منصور أمام المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يفقد جهود أحمد منصور أمام المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغيب أحمد أيمن منصور مدافع فريق نادي بيراميدز عن مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام المصري.

ويحل المصري ضيفا على بيراميدز يوم ١٢ يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي في لقاء الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحصل أحمد أيمن على بطاقة صفراء في الشوط الأول من مباراة الجولة الثالثة أمام المصري باستاد الإسكندرية ليتأكد غيابه عن لقاء الجولة الرابعة.