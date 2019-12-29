رياضة | الحرية يرفض الصدارة بتعادله مع الشرطة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرية يرفض الصدارة بتعادله مع الشرطة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الحرية انتزاع الصدارة من نادي الجزيرة بتعادلة مع متذيل المجموعة نادي الشرطة المطروحي 2/2 في إطار مباريات الجولة التاسعة للمجموعة الثانية عشر ب بالقسم الثالث.

ليرفع الحرية رصيدة للنقطة 12 ويرفع الشرطة رصيدة عند النقطة 4 في مؤخرة الجدول.

وكانت مباريات الجولة قد بدأت بالأمس حيث نجح مركز شباب الحمام في تحقيق أول فوز له في المجموعة بعد تحقيقة فوز صعب علي شباب الضبعة بهدف اللاعب السلوم ليرفع شباب الحمام رصيدهم عند النقطة السادسة بينما توقف رصيد شباب الضبعة عند النقطة الحادية عشر.

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وعلي ملعب المدينة الشبابية بالأسكندرية نجح فريق مطروح من خطف نقطة من الجزيرة المتصدر ليرفع فريق مطروح رصيدة للنقطة الحادية عشر ويرفع الجزيرة رصيدة عند النقطة 14 ويواصل صدارتة للمجموعة مؤقتا.

وتختتم مباريات الجولة غدا حيث يواجه فريق المصري السلوم المنتشي بفوزه في أخر مباريات علي شباب الحمام فريق هلال الضبعة ويسعي الفريقين المتساويين في رصيد النقاط ولكل منهم 12 نقطة للفوز للإنفراد بقمة المجموعة في ختام الدور الأول.

ترتيب المجموعة الرابعة عشر:

1-الجزيرة 14نقطة

2- الهلال 12 نقطة

3- المصري 12 نقطة

4- الحرية 12 نقطة

5- شباب الضبعة 11نقطة

6- مطروح 11نقاط

7- برج العرب 8 نقاط

8- شباب الحمام 6نقاط

9- الشرطة 4 نقاط

