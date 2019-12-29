رياضة | بعد حسم ديربي لندن.. لامبارد يتفوق على أرتيتا في معركة وسط الميدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد حسم ديربي لندن.. لامبارد يتفوق على أرتيتا في معركة وسط الميدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قلب تشيلسي الطاولة على أرسنال في الدقائق الأخيرة، بعد أن حول خسارته بهدف لفوز بهدفين مقابل هدف، في ديربي لندن الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب الإمارات.

أهداف المباراة

تقدم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج للجانرز مبكراً في الدقيقة 14، قبل أن يقلب البلوز الطاولة في غضون خمس دقائق فقط، بهدفين متأخرين في الدقيقة 83 عبر جورجينيو، ثم هدف قاتل بواسطة تامي أبراهام في الدقيقة 87.

لامبارد يتفوق على أرتيتا

تفوق الإسباني في البداية، الذي استغل سوء حالة لاعبي البلوز في بداية المباراة، حيث فضل لامبارد الإعتماد على معظم الأسماء التي واجهت ساوثهامبتون منذ يومين.

كما فرض أرسنال سيطرته بفضل نشاط ثلاثي الوسط أوزيل وتوريرا وجيندوزي، مستغلاً وجود ثنائي دفاعي فقط في وسط ميدان البلوز وهما كانتي وكوفاسيتش.

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تغييرات لامبارد في الشوط الثاني

فشل أرتيتا في تسجيل أهداف إضافية في البلوز، لكنه لم يتعامل بالحذر الكافي للحفاظ على النتيجة.

وقام لامبارد بتعديل مهم في وسط الميدان، حيث أدخل النجم جورجينيو كثالث في وسط الميدان بدلاً من بالميري، الأمر الذي لم يتعامل معه أرتيتا بالشكل المطلوب.

وكان لزاماً على الإسباني الدفع بارتكاز ثالث بدلاً من أوزيل، لكنه فضل الدفع بالشاب جوزيف ويلوك، ليخطف لامبارد النتيجة في خمس دقائق فقط، وسط ذهول الجميع بملعب الإمارات.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي للنقطة 35 ويعزز تواجده في المركز الرابع، فيما يتراجع أرسنال للمركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة