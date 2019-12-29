رياضة | رينجرز يفوز على سلتيك بثنائية في الدوري الاسكتلندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينجرز يفوز على سلتيك بثنائية في الدوري الاسكتلندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل جلاسجو رينجرز انطلاقته الرائعة في بطولة الدوري الاسكتلندي لكرة القدم وانتزع فوزا غاليا 2 - 1 على منافسه التقليدي العنيد سلتيك اليوم الأحد في المرحلة الحادية والعشرين من المسابقة ليقلص الفارق معه في الصدارة.

وأوقف رينجرز انتصارات سلتيك المتتالية وألحق به الهزيمة الثانية فقط في الموسم الحالي وثأر لهزيمته أمام نفس الفريق في المرحلة الرابعة من المسابقة.

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ورفع جلاسجو رينجرز رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني مقلصا الفارق مع سلتيك المتصدر إلى نقطتين فقط.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 - 1 حيث بادر رينجرز بهز الشباك عن طريق رايان كينت في الدقيقة 36 وتعادل أودسون إدوارد لسلتيك في الدقيقة 42 .

وفي الشوط الثاني ، سجل نيكولا كاتيتش هدف الفوز لرينجرز في الدقيقة 56 وحافظ الفريق على انتصاره حتى نهاية المباراة التي شهدت طرد الكولومبي ألفريدو موريلوس لاعب رينجرز في الدقيقة الأخيرة لنيله الإنذار الثاني في اللقاء.